獨家：日本財政運營指針擬促進人才移居地方

Newsfrom Japan

【共同社6月9日電】日本政府月內將在內閣會議上敲定的經濟財政運營指針“骨太方針”草案全貌8日曝光。其中寫入，為促進赴地方的中小企業工作，將製作一萬名移居人才的清單，“展開新的振興地方措施，糾正東京單極化”。關於育兒政策，考慮到首相菅義偉希望創設的“兒童廳”，草案中稱“為創設行政組織，將盡快著手探討”。草案未提及兒童廳的名稱。此外還寫入了探討調整部分醫藥品保險對象等控制醫療費用的措施。 關於2022年度預算編製工作，強調向菅義偉定位為主要政策的地方、兒童、實現綠色社會、數字這4個領域“重點分配資源”。 提升地方經濟活力方面，將把半官方基金“地區經濟活性化支援機構”製作的有興趣轉職到地方企業的人才清單擴充至一萬人規模。並且推進在地方的遠程辦公。 關於少子化對策，明確提出按各政策制定數字目標，年內製定一攬子支援措施。草案中表示，有必要取消年齡劃分和各省廳垂直分割，創設綜合應對兒童貧困、虐兒、欺凌等問題的行政組織。 在醫療領域，關於已有類似藥品上市的醫藥品，將包括從公共醫療保險對象中剔除在內加以探討。據分析，可能設想了花粉症等藥品。被列舉為探討對象的還有建立症狀穩定患者不去醫療機構也能在一定期間反復使用處方的機制、上調高收入者支付保險費的上限等。 關於最低時薪，草案稱“將致力於今年上調，力爭更早實現全國加權平均時薪達到1000日元（約合人民幣58元）”。 此外還寫入了支援照料家人的未滿18...