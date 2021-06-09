菅義偉稱欲11月完成接種 枝野批評其認識不足

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【共同社6月9日電】日本首相菅義偉9日在黨首討論中就新冠疫苗的接種工作表示：“從今年10月到11月，想實現所有有需要的國民完成（接種）。”他還強調稱“至少可在本月底超過4000萬次”。菅義偉表達了克服新冠，通過東京奧運會和殘奧會向全世界宣傳的意願。他沒有談及解散眾院的具體時期。立憲民主黨黨首枝野幸男批評稱菅義偉對新冠的危機意識不足。 這是約兩年來的首次黨首討論，上次於2019年6月實施。菅義偉就對現狀的認識指出，“疫苗出來後大有改變。將全力以赴開展接種工作。”他稱：“全球面對新冠這一困境，團結起來得以克服。也想從日本發出這樣的訊息。” 關於因東京奧運赴日的賽事相關人士，他稱最初設想的18萬人已減半，並表示“將以進一步縮減為方向展開討論”。此外還展現了徹底管理海外媒體行動的姿態。 他就可否舉辦東京奧運說明稱：“保護國民的生命和安全是我的責任與義務，若變得無法保護，當然不會舉辦。”關於政府新冠對策小組會會長尾身茂的意見，菅義偉稱“當然會參考來擬定疫情對策”。 關於解散眾院舉行大選，他僅稱“國民最期待的是把新冠對策放在首要位置”。 枝野就緊急事態宣言追究稱：“3月解除過早。為了不犯同樣的錯誤，應該嚴格規定標準。”他指責菅義偉的態度稱：“生命一旦失去了就無法重來。政治不能對失去的生命負責，首相對於此事的認識不足。”他強調稱：“我堅信，要想恢復能為度過危機發揮作用的政府，只能更迭政權。”（完...