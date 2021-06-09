日本擬允許迅速確保病床 探討創設兒童廳

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【共同社6月9日電】日本政府9日召開經濟財政諮詢會議，出示了作為今後預算編制等經濟財政運營指針的“骨太方針”草案。將加緊探討創建中央或地方政府就新冠等傳染病對策可迅速要求或指示確保病床和醫療人才的機制，以及治療藥物和疫苗早日投入實際運用等可應對突發事態的法律措施。此外寫入了製作一萬名移居人才清單促進振興地方的內容。 考慮到首相菅義偉希望創設的“兒童廳”，還提出了將盡快著手探討創設新的行政組織。關於政府已提出的中央和地方基礎財政收支到2025年度實現盈餘的財政健全化目標，草案中稱將結合新冠疫情影響在2021年度內驗證，“再次確認目標年度”。“骨太方針”將於本月中旬和經濟增長戰略等一同在內閣會議上敲定。 菅義偉在會議上強調了最優先致力於新冠對策的態度，並稱“將重點投資（去碳化等的）綠色、數字、地方、兒童這四個課題，力爭實現強有力的增長”。 “骨太方針”草案中，關於傳染病寫入緊急時的應對“將在更強有力的體制和指揮塔下推進”。此外還提出構建基於都道府縣要求可活用國公立和民間醫院病床的機制、加強跨都道府縣的應對的方針。關於振興地方，為糾正東京單極化，將把半官方基金“地區經濟活性化支援機構”製作的有興趣轉職到地方企業的人才清單擴充至一萬人規模；為提升經濟和糾正貧富差距，力圖上調最低時薪。力爭更早實現全國加權平均時薪達到1000日元（約合人民幣58元）。此外還寫入了貫徹把可再生能源作為主力電源以...