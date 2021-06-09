日本政府將對地區去碳化提供中長期資金支援

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【共同社6月9日電】日本政府9日在首相官邸，召開旨在到2050年實現溫室氣體淨零排放的與地方政府的協議會，彙總了措施進度表“地區去碳化路線圖”。為了地方政府和企業能制定中長期計劃並推進減排，中央政府將跨多個年度提供資金支援。還寫入了到2040年在中央和地方政府的所有公共設施，導入太陽能發電的計劃。 關於爭取到2030年度率先實現去碳化的地區，路線圖寫明將從離島、農山漁村、市區和住宅區等選出至少100處。中央政府原本計劃對進展狀況排名以促進地區間競爭，但考慮到地方政府的反對而放棄了。將僅介紹成為模範的優良事例。 首相菅義偉在協議會上表示：“為了讓地方的舉措帶動全國的去碳化，希望中央與地方政府展開合作。” 面向實現目標，今後5年被定位為集中期，將重點實施相關措施。關於對地方政府和企業的資金支援，環境相小泉進次郎在協議會後稱“必須創設基金和交付金等新制度”，有意把完善法律納入視野盡快探討。 在率先實施的地區，將把太陽能、風力、地熱等具有地區特性的可再生能源與節能結合起來，爭取實現家庭與商業設施溫室氣體淨零排放。地區甄選的條件和程序將在本年度內彙總。 路線圖就中央政府視為去碳化關鍵的太陽能發電寫明，2030年在50%的中央和地方政府設施導入，然後逐步上調比率。還寫入目標稱，普及居民無需負擔初期費用即可設置太陽能面板的商業模式，到2050年實現所有家庭的電力“自給自足”。（完）