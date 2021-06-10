東京奧組委擬給媒體人士接種新冠疫苗

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【共同社巴黎6月10日電】國際奧委會（IOC）在9日第二天的執委會會議上，鑑於對在新冠疫情下舉辦東京奧運會和殘奧會存在根深蒂固的異議，磋商了應對措施。奧組委主席橋本聖子等在東京以線上形式出席，彙報了距開幕僅剩四十多天的奧運會最終籌備狀況。奧組委秘書長武藤敏郎在記者會上，就日本媒體相關人士的疫苗接種稱，“如果能弄到若干多餘的疫苗，希望就接種進行探討”。 武藤表示，除海外來日的媒體相關人士等之外，認為運動員也將是利用衛星定位系統（GPS）進行行動管理的對象。不過介紹稱，並非實時監控，而是事先徵得同意，在出現問題需確認行動履歷時加以利用。 武藤還透露，考慮6月內決定包括把酒類帶進奧運村在內的飲酒規則，還表示為給奧運志願者接種疫苗將推進準備。 橋本在記者會上強調“確認了已具備可以對舉辦安全安心奧運會抱有自信的各種依據”。 IOC高度評價東京奧運會的籌備情況，並彙報稱預選賽正在順利推進。表示預計入住奧運村的運動員等將在80%以上完成疫苗接種後來日。 日本政府及奧組委、IOC計劃本月內決定觀眾人數上限，面向奧運參加者彙總的新冠防疫措施“規則集”也將在月內公佈最終版。（完）