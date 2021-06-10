專家預測8月東京或再度發佈緊急事態宣言

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【共同社6月10日電】京都大學教授西浦博（流行病學）等人的團隊彙總估算結果稱，若應對新冠疫情的緊急事態宣言在本月20日解除，即便疫苗接種得到推進，東京的疫情也可能再度擴大，8月再次發佈緊急事態宣言或無法避免。9日舉行的向厚生勞動省就新冠防疫建言獻策的專家組織會議上彙報了該估算結果。 該估算並未考慮舉行東京奧運會和殘奧會造成的影響，但專家組織主席脇田隆字在記者會上稱：“若舉行奧運會和殘奧會，我認為將成為（病例）進一步增加的原因。” 該團隊認為將發生與大阪“第四波”疫情同樣的蔓延，把7月底老年人疫苗接種率分為60%至90%分別進行了估算。 估算結果顯示，宣言解除後，重症患者數將再次開始增加，無論接種率如何，8月上旬重症患者用的病床使用率均超過70%，變成不得不再度發佈宣言的狀態。 重症患者被認為主要為四五十歲人群，疫情規模可能比此前更大。據分析，重症患者病床使用率降至低於30%、有望解除宣言的時間將是11月上旬，宣言所需時間可能達2個月以上。 此外，有關印度毒株，西浦與北海道大學的團隊一起預測了今後的動向。據估算，印度毒株將在7月中旬取代英國毒株成為國內的主流。厚勞省公佈數據稱，截至7日的一週期間印度毒株確診感染者新增34人，國內病例數12個都府縣共87人，達到上週53人的1.6倍。 此外，專家組織9日就全國疫情彙總分析結果稱，疫情蔓延的地區大體上趨於減少，但也有一些地區人員移動增加，...