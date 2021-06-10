全球79家企業頂尖公司聯名要求G7「加強氣候變遷對策」

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【共同社6月10日電】

在七國集團首腦會議（G7峰會）將於11日在英國召開之前，由全球大企業頂尖公司組成的聯盟10日發表聲明，要求各國加強全球變暖對策，到2030年實現溫室氣體排放減半並完全廢除煤炭火電等。

該聲明由瑞典家具巨頭宜家、英國製藥巨頭阿斯利康、瑞士食品巨頭雀巢的首席執行官（CEO）等79名企業頂尖公司聯名。日本的三得利控股社長新浪剛史、武田藥品工業社長克里斯托弗･韋伯也在其中。

聲明指出「為了避免氣候變化的最壞影響，必須實現到2030年溫室氣體排放基本減半、2050年歸零排放」，為此「各國的政策需要做出根本性變革」。

作為具體措施，聲明建議引入碳稅等對碳進行定價以推動減排的「碳定價」並逐步提高碳價格，以及提升二氧化碳排放少的技術的競爭力。

聲明要求徹底廢除二氧化碳排放量大的煤炭火電並擴大可再生能源引進目標，以及建立制度等，規定企業必須制定去碳化目標並公佈供應鏈（零部件的採購及供應網）整體排放量。（完）