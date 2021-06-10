日本將強化尖端技術出口管制 嚴防研究外洩

Newsfrom Japan

【共同社6月10日電】日本政府10日公佈了旨在防止人工智能（AI）等尖端技術流向海外被轉為軍用的強化應對措施。在美中對立激化的背景下，加強與美國等有意願國家的合作。將讓盡快擴大出口管制對象範圍成為可能，貫徹情報管理。不僅是留學生，還有經由日本研究人員的情報外洩對策也將從嚴。 關於AI和生物科技等尖端技術，美國正在強化有別於國際規定的自行管理。另一方面，關於可能轉為軍用的技術，日本政府一直以來通過多邊磋商決定出口管制的對象範圍。 然而，多邊磋商中新增管制對象“需要一到兩年時間”（經濟產業省人士語），應對趕不上技術開發速度的危機感強烈。若是難以區分民間和軍事利用的技術，也可能無法達成共識，因此日方判斷有必要建立僅與美國等關係較深的有意願國家磋商的新機制。避免技術流向提出軍用民間技術的“軍民融合”的中國。而多邊磋商將繼續開展。 政府將加強旨在防止在大學和研究機構等外洩情報的管制。若大學等向接受外國政府研究資金等受特定國家強烈影響的日本研究人員或留學生提供技術，採取經濟產業相許可制。將修改《外匯及外國貿易法》的運用，最快於2022年度實施。（完）