獨家：G7峰會擬放棄明示完全廢除煤炭火電時間

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【共同社6月10日電】關於11～13日將在英國西南部康沃爾舉辦的七國集團（G7）峰會，10日獲悉，正在就主席國英國向各國要求的完全廢除煤炭火力發電展開最後協調，擬放棄達成明示時間等更為深入的共識。此外，預計首腦聲明將對在東海和南海增強軍事影響力的中國進行制約，還將寫明“支持舉辦”7月的東京奧運會和殘奧會。外交消息人士透露了此事。 首次與會的日本首相菅義偉已與10日晚啟程前往英國。外交消息人士表示，包括日本在內，各國都同意加強邁向實現去碳化社會的舉措，在將來廢除煤炭火力發電的方向性上也達成一致。但對於英國等要求的明示完全廢除時間，一部分國家提出了異議。 日本也強調“與能相互融通電力的歐洲的情況不同”，持反對立場。背景原因是日本一貫採取重視煤炭火電的政策，因此對煤炭的依賴度高，而且核電站重啟進展不如預期。 圍繞中國，5月的G7外長會議對“破壞自由公平經濟體系的慣例”表示了嚴重關切，此次將在首腦間再次確認該共識。對於在經濟和軍事兩方面增強影響力的中國，G7將明確展示一致對抗的姿態。 關於日美兩國要求明確寫入聲明的“台灣海峽和平與穩定的重要性”等具體措辭，一部分希望以經濟領域為中心與中國維持良好關係的國家持慎重姿態，將在首腦討論之後做出決定。 日本政府多次要求G7表態支持舉辦奧運。2月以視頻會議形式舉行的G7峰會的聲明中，寫入了“支持日本以安全安心的形式舉辦東京奧運會和殘奧會的決心”，此次...