IOC高層15日赴日 主席巴赫7月抵達

Newsfrom Japan

【共同社6月10日電】

東京奧運會和殘奧會組織委員會秘書長武藤敏郎10日在東京面對媒體採訪時透露，監督奧運會籌備情況的國際奧委會（IOC）協調委員會主席科茨將與奧運會部執行主任杜比等於15日赴日，停留至賽事舉辦。武藤稱，主席巴赫的赴日時間「將為7月」。

武藤就對於科茨等人的新冠防疫邊境口岸對策強調稱：「將讓其遵守隔離3天，（此後）11天限制行動的原則。」武藤預計他們將在赴日後與奧組委方面朝著賽事展開磋商。

武藤表示，面向奧運參加者的新冠防疫措施「規則集」的規定將於7月1日開始適用。他稱近期將彙總最終版並公佈。

圍繞奧運和殘奧期間的場外直播紛紛取消一事，他說明稱「若由地方政府主導實施，則尊重地方政府的判斷」。關於場外直播和能享受比賽體驗活動的會場「Live Site」的全體方針，他表達了應結合6月決定的觀眾上限、感染情況、活動相關的政府標準等考量並敲定的意向。

武藤透露想法稱，若能進一步確保疫苗，除了奧運志願者等外，有機會接觸外國人的奧組委職員等也可能成為接種對象。（完）