日本研究發現40%濃度酒精5秒可消毒手指

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【共同社6月11日電】

日本京都府立醫科大學消化器內科助教廣瀨亮平等在歐洲臨床微生物學和傳染病學會雜誌上發佈研究成果稱，要防止新冠病毒的接觸感染，用濃度40%以上（質量比）的酒精消毒藥對手指消毒5秒以上就充分有效。

向試管內含病毒液體使用消毒藥的方法此前已被評價為有效，但此次使用解剖樣本的皮膚，進行了接近實際使用情況的實驗。據稱，市售酒精消毒藥已做過對皮膚的安全性評估，濃度也是世界衛生組織（WHO）推薦的52％以上，因此足夠有效。

實驗中，首先向浸在細胞培養液中的皮膚片塗抹含病毒的液體，並使其乾燥。然後塗上9種消毒藥並在一定時間後除去，調查病毒的減少情況。 結果發現，若塗上40%以上濃度的酒精，則5秒後病毒就減少至萬分之一，效果極強。

另外，1%葡萄糖酸氯己定（洗必泰）或0.2%苯紮氯銨的產品也可以把病毒減少至三百分之一以下。這一結果出示了比以往評估方法更好的效果，據稱將成為皮膚會因酒精發紅或發癢人群的有效消毒替代品。（完）