日本新版白皮書稱疫情下女性就業形勢不佳

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【共同社6月11日電】

日本政府11日在內閣會議上敲定了2021年版《男女共同參畫白皮書》，其中分析了新冠疫情對女性的影響。白皮書強調，僱用方面被稱為「女性形勢不佳」等，以服務業為主的女性非正式員工尤其受到沉重打擊。此外，單親家庭家長的困境、貧困等原本隱藏的問題也浮出水面，白皮書指出「暴露出男女共同參與社會的進展遲緩」。

總務省勞動力調查顯示，首次發佈緊急事態宣言的2020年4月就業人數（季節調整值）男性環比減少39萬人，而女性減少70萬人。據悉女性就職於住宿與餐飲業、生活與娛樂業等疫情下形勢嚴峻的服務行業者較多，且非正式員工比例也很高，因此與男性相比受到更大影響。

疫情對單親家庭家長的影響尤為顯著。去年底詢問生活趨勢的勞動政策研究與研修機構的調查顯示，60.8%的單親家庭家長表示生活艱辛，此外有35.6%表示過去1個月發生過買不起所需食物的情況。

2020年女性自殺人數為7026人，較上年增加935人。男性同比減少23人，男女呈現顯著差異。2020年度家庭暴力（DV）諮詢數也驟增至上年度的1.6倍左右。此外，性暴力、性犯罪的諮詢數也增至約1.2倍，據分析其背景在於疫情下生活不穩定與壓力增加。（完）