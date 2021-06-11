日本兒童白皮書揭示“容身之處”重要性

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【共同社6月11日電】日本政府11日在內閣會議上敲定了2021年版《兒童及年輕人白皮書》。其中介紹分析結果稱，諸如家庭、學校、網絡空間等“可放鬆的容身之處”越多的人，越是容易喜歡自己。在兒童自殺增多等伴隨新冠疫情的孤獨與孤立現象嚴重的情況下，該分析揭示了容身之處的重要性。內閣府負責人表示：“有必要採取行政及地區社會的多樣化舉措。” 該研究根據受訪者在“自己房間”、“家庭”、“學校”、“地區”、“職場”、“網絡空間”6項中感覺是自己“容身之處”的數量進行了數據分析。回答稱容身之處數量為0但“喜歡現在的自己”的人佔10.3%，容身之處數量越多“喜歡自己”的比例越高，感覺6處均為容身之處的受訪者該比例達到72.0%。 白皮書中設有關於兒童的環境及意識相關數據集“兒童及年輕人索引板”這一章節。“容身之處”的分析也是其中之一。內閣府2019年11月至12月以全國13至29歲男女為對象開展調查，此次對調查結果重新進行了分析。 該索引板彙總了內閣府、厚生勞動省、文部科學省等實施的相關調查，今後還將對改善情況加以更新。 政府還在內閣會議上敲定了2021年版《少子化社會對策白皮書》。其中寫入的內閣府國際意識調查結果顯示，6成日本受訪者感覺本國是“生養孩子不易的國家”，與法國、德國、瑞典等國相比較為突出。（完）