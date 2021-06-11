全日空與日航14日將提前啟動疫苗職場接種

Newsfrom Japan

【共同社6月11日電】11日對相關人士採訪獲悉，全日本空輸與日航兩家公司14日將在東京羽田機場啟動新冠疫苗的職場接種，優先對象為國際航班飛行員與客艙乘務員。政府關於計劃21日啟動的職場接種表示，視企業情況也有可能提前實施。這是首次獲悉提前接種計劃。 國土交通相赤羽一嘉11日在內閣會議後的記者會上指出，國際航班飛行員等無法避免往來於傳染性強的變異毒株流行的國家。赤羽表示：“從邊境口岸對策的角度，也將繼續努力實現儘可能早的疫苗接種。” 兩家公司8日向政府提交職場接種計劃，全日空和日航分別以集團4.65萬人和3.6萬人為對象進行了申請。據相關人士透露，由於羽田機場的實施準備逐步就緒，因此決定提前啟動。 國內各航空公司組成的定期航空協會此前向政府要求盡快為空乘等接種疫苗。赤羽5月下旬拜訪首相官邸，向首相菅義偉說明必要性並獲得允許，為實現盡快接種創造了條件。 圍繞職場接種，鐵路公司、出租車企業等許多民眾社會生活中不可或缺的企業已提出申請，21日以後或加快接種。東日本鐵路公司（JR東日本）計劃年內對集團員工等總計2.2萬人實施接種，鐵路業務相關員工優先。（完）