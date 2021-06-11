印度變異毒株7月上旬或成日本國內主流

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【共同社6月11日電】關於日本國內蔓延勢頭令人擔憂的新病毒印度型變異毒株，京都大學與北海道大學團隊日前彙總的推算結果顯示其傳染性強於英國型，達到原始病毒的1.8倍左右。 據估算，國內印度型毒株感染者呈現增勢，最快7月上旬將趕超當前主流的英國型。強化對策以減緩蔓延勢頭或成當務之急。 團隊基於登記病毒的國際數據庫，就日本國內檢出的病毒計算1名感染者平均傳染多少人的“有效傳染數”。結果顯示，英國型是原始病毒的約1.45倍，而印度型之一的“Delta毒株”達到約1.8倍。與英國型相比也高達約1.2倍。 估算各毒株佔比發現，主流的英國型在5月前後達到高峰後呈現下滑。另一方面，印度型快速上升，預計7月前後將取代英國型，7月中旬在國內佔比過半，7月底達到約8成。 團隊預測，隨著印度型佔比上升，國內感染速度也將加快。與原始病毒為主流時期相比，蔓延速度可能將超過1.5倍。團隊成員、京都大學教授西浦博表示：“印度型成為主流或令國內疫情規模進一步擴大。”（完）