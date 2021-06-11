日本新冠小組會長最快下週就奧運風險彙總建議

Newsfrom Japan

【共同社6月11日電】日本政府新冠對策小組會會長尾身茂11日在眾院厚生勞動委員會會議上，就包括自己在內的專家等擬最快下週彙總的東京奧運會和殘奧會防疫對策建議稱，“打算評估讓觀眾入場觀賽與否的風險”。他還指出：“不採取強力對策就舉辦（奧運），必然會出現醫療告急。我想，風險較高一事在文章中將得到明確。” 該建議的內容預計是面向日本政府和奧組委的，正在推進最後階段的作業。計劃不提及奧運停辦和延期，但也有小組會成員提出“以讓觀眾入場觀賽的方式舉辦奧運很難”。 預計該建議中，為了不僅在奧運期間，而且從解除緊急事態宣言直至國民廣泛接種疫苗期間都不出現醫療告急，將彙總應該採取的對策。 關於奧運則將明示如果讓觀眾進入比賽場館，那麼疫情蔓延的風險將增大，同時還出示若空場舉辦，能把風險降低到何種程度。 專家等警惕的是讓觀眾入場觀賽，結果被人們視作“可以移動與聚集”，防疫對策出現鬆懈。據稱，還有意見認為即便空場舉辦，如果為了加油助威，人們在各地聚集的機會增加，那麼疫情將會蔓延。 奧運期間恰逢人員流動變多的暑假和盂蘭盆節。感染力強的印度毒株流行也令人擔憂，因此正在朝著在建議中呼籲不要與疫情蔓延地區人員往來等，勿放鬆防疫對策的方向展開協調。尾身在眾院厚勞委會議上指出：“若宣言解除，人流和接觸就會增加。專家也一致認為感染人數存在上升壓力。”（完）