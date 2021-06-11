詳訊：日政府就20日解除緊急事態宣言展開協調

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【共同社6月11日電】日本政府相關人士11日透露，有關發佈新冠緊急事態宣言的10個都道府縣，政府已在協調對多半地區於20日到期予以解除，並探討在宣言解除後讓東京和大阪等地過渡到防止蔓延等重點措施。在弄清下週疫情狀況和病床緊張程度等的基礎上，將最快17日召開政府對策總部會議並正式決定。在重點措施下繼續要求餐飲店縮短營業時間但解禁提供酒類的方案成為選項。 解除宣言後過渡到重點措施是考慮到7月23日開幕的東京奧運會，旨在防止疫情再次擴大。近期預計還將磋商著眼於奧運會和殘奧會的活動觀眾人數上限。作為奧運期間的防疫措施，也有方案提出另外對東京等地適用重點措施。 官房長官加藤勝信11日在記者會上表示，包括活用重點措施在內有必要進行討論。 政府內部雖有支持全面解除宣言的呼聲，但也有意見認為病床持續緊張的北海道和沖繩應暫不解除。首相菅義偉最快16日將與經濟再生擔當相西村康稔等相關閣僚磋商並決定大致方向。 北海道和沖繩以外的8個都府縣感染人數和病床使用率等多項指標正從第四階段（疫情爆發式擴大）改善至作為解除宣言大致標準的第三階段（感染驟增）以下。但此前曾經歷首都圈4個都縣3月解除宣言後疫情反彈，對東京等地不得不再次發佈宣言。 東京和大阪以外的6個府縣中，正在探討將讓愛知、京都、兵庫3個府縣過渡到重點措施作為選項。若能判斷岡山、廣島等地疫情好轉，將兼顧當地意願，也可能不經過重點措施就予以全面解除。 由...