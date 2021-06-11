英國首相約翰遜向菅義偉表示支持舉辦東京奧運

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【共同社康沃爾6月11日電】日本首相菅義偉11日上午，在英國西南部康沃爾召開的七國集團（G7）峰會開幕之前，與擔任主席的英國首相約翰遜舉行了會談。約翰遜表態支持舉辦東京奧運會和殘奧會，對力爭實現安全奧運的日本的努力表示了歡迎。他還稱“堅信奧運能夠成功”。這是兩國首相第一次面對面會談。 菅義偉表示為了面對新冠疫情和氣候變化等課題，“希望朝著建立國際秩序而攜手合作”。約翰遜則回應稱完全同意。 約翰遜還透露說英國將參加2025年大阪・關西世博會。 菅義偉表示歡迎英國派遣航母打擊群赴印度太平洋地區以及停靠日本港口。兩人還達成共識，將朝著實施日英以及多國間的聯合訓練而加速協調。日英兩國將作為“共享基本價值的全球性戰略夥伴”，力爭在安全保障和經濟領域展開合作。 會談中，考慮到在西太平洋急速擴大軍事力量、在經濟領域加強世界影響力中國，兩人確認朝著實現基於“法治”的國際秩序而強化合作。此外，在促成英國加入跨太平洋夥伴關係協定（TPP）的合作方面，兩人也達成了一致。 菅義偉要求取消英國對日本產食品的進口限制，約翰遜回答說“將認真研究”。 兩人還商定在包括綁架日本人問題在內的朝鮮對策、以及孤獨對策等廣泛領域推進合作。約翰遜在5月電話會談時，也告知菅義偉稱支持舉辦奧運。（完）