奧組委估算東京觀賽人數單日最多22.5萬人

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【共同社6月11日電】東京奧運會和殘奧會組織委員會11日在新冠對策專家會議上給出了奧運期間人流相關估算，根據目前的計劃，到訪東京都內比賽場館的觀眾預計單日最多達到約22.5萬人。奧組委透露，已售門票總數為400多萬張，相當於所有比賽場館容納人數的約42%，設想這些觀眾到場進行了估算。 政府和奧組委將於本月內敲定觀眾人數上限。鑑於有專家擔憂伴隨觀眾入場產生的人流可能導致疫情擴大，奧組委給出了具體數據。 根據估算，與奧運無關的為觀光或出差從都外到訪東京的人每天約為25萬人，從都外到東京上班、上學的人有約194萬人。奧組委奧運舉辦統管中村英正指出：“東京是千萬人口城市。如果說各種人員因某些經濟活動而成為人流的一部分，22.5萬（觀眾）可能只算很小一部分。”他認為觀眾入場對人員往來增加的影響有限。 奧組委還公佈了普通購票者居住地的分佈傾向。東京、千葉、埼玉、神奈川1都3縣比賽門票的購買者中，70%都居住在這1都3縣。另一方面，在靜岡縣舉行的自行車比賽門票購買者中，該縣居民僅占23%。因場館所在地不同而存在差異。 會上還報告調查結果稱，在假設觀眾口罩佩戴率為95%、實施確保座位間隔等對策的情況下，感染風險較不採取對策減少94%。據稱，足球J聯賽觀眾在賽後直接回家的比例為54.8～67%，回家路上與家人以外的人在外就餐的比例為6～8%。 據奧組委透露，整體的7～8成時間段內，已售門票數量為容納...