豐田力爭2035年實現全球工廠二氧化碳淨零排放

Newsfrom Japan

【共同社6月12日電】豐田汽車公司11日發佈消息稱，把實現全球工廠二氧化碳淨零排放目標的時間從2050年提前至2035年。將改進生產方式，加速減排。不僅提升所售汽車的環保性能，而且在製造過程中也更加推進去碳化，應對全球性監管強化。 豐田負責生產的執行董事岡田政道11日在在線記者會上透露了此事。岡田說：“將開發把二氧化碳減至極限以及消除的技術，縮短實現碳中和的時間。” 具體來說，將在排放二氧化碳最多的車體塗裝工序上，探討用貼膜來代替塗料的技術。在生產線上，推進活用不使用傳感器和電子儀器的控制裝置。不僅通過使用人工智能（AI）的自動檢測來減少次品，而且將簡化設備，使故障不易發生。 圍繞汽車產業，歐洲和中國等正在探討包括製造時的二氧化碳排量的環境監管。豐田已在推進整個供應鏈的環境對策，包括也要求零部件供應商2021年的排放量較上年減少3%左右等。 為了削減汽車行駛時排放的二氧化碳，豐田已宣佈目標稱，力爭混合動力車（HV）、電動汽車（EV）和燃料電池車（FCV）等電動車的全球銷量在2030年達到800萬輛。該數字相當於目前新車銷量的約8成。（完）