詳訊：菅義偉在G7峰會表明舉辦奧運決心

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【共同社康沃爾6月12日電】日本首相菅義偉11日在英國西南部康沃爾召開的七國集團（G7）峰會上，表明了舉辦東京奧運會和殘奧會的決心。他強調，在直面新冠疫情的當下“希望從日本傳遞出憑藉人類的努力和智慧能夠渡過難關（的訊息）”。菅義偉要求各國“派遣強有力的運動員代表團”。據日本政府透露，一名首腦表示歡迎稱“代表全體贊成的意見，堅信東京奧運能夠成功”。 經濟方面，菅義偉考慮到中國，批評產業補貼等歪曲市場的措施“與G7的價值觀不符”。 在有意見指出疫情期間舉辦奧運風險的形勢下，菅義偉向主要國家的領導人和國際社會，明確表示了舉辦奧運的意向。 11日開幕的G7峰會首場會議以更好地從新冠疫情中復甦為主題，圍繞經濟復甦和女性賦權交換了意見。還討論了新冠疫苗開發和普及。 菅義偉就東京奧運會和殘奧會強調舉辦的意義說：“希望向孩子和年輕人傳遞夢想與感動。這也將成為宣傳東日本大地震後完成重建的機會。”他表示“為了舉辦安全安心的東京奧運，將採取萬全的防疫對策，推進準備工作。期待世界頂級運動員展現最佳水平的比賽”，要求派遣運動員代表團。 菅義偉同時說明稱：“綠色和數字是更好地復甦的關鍵。我自去年秋季就任首相以來，推進了大膽的改革。”他提及有必要克服供應鏈的脆弱性，呼籲G7應當攜手，戰略性地採取措施。（完）