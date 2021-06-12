獨家：東日本大地震災區三縣難以接待奧運選手

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【共同社6月12日電】關於旨在向東京奧運會和殘奧會參賽國家和地區表達對東日本大地震支援的謝意的“感謝重建Host Town”，12日採訪各地方政府獲悉，做了登記併計劃邀請運動員在賽後進行交流的岩手、宮城、福島三縣的23個市町村中，除1個市之外，其他的均取消了計劃，或者尚無眉目實施。 許多地方政府制定了計劃，例如運動員等和居民交流、參觀地震遺跡和追悼設施等，但受新冠疫情影響而放棄。相關人士指出“制度宗旨已失，形同虛設”，申奧時宣傳的“重建奧運”理念動搖。 在登記為“感謝重建Host Town”的32個市町村中，有23個討論過在比賽結束後展開直接交流。其中11個市町村將停辦，11個市町尚無眉目。僅有岩手縣大船渡市計劃邀請美國田徑運動員等。 宮城縣東松島市4月接到了丹麥方面告知取消的聯絡，負責人遺憾地說：“本來希望讓他們看一看地震傳承館和受災的車站。”岩手縣大槌町表示“不能冒著危險也要讓他們前來”，向沙特阿拉伯提議取消。與福島縣南相馬市對接的台灣以疫情擴大為由，謝絕參加棒球最終預選賽。 另一方面，圍繞事前集訓，原本打算接納的7個市町村中有2個市決定停辦。接待意大利事前集訓的仙台市就參觀地震遺跡諮詢了中央政府，但因“入境後14天內運動員的移動僅限於住宿設施和訓練場所之間往返”而未能實現。 做了登記的某地方政府負責人表示：“既然以重建奧運的名義舉辦，就想讓運動員來災區。（但現在）Host T...