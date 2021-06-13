全日空在羽田機場啟動新冠疫苗職場接種

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【共同社6月13日電】全日本空輸13日在東京羽田機場啟動新冠疫苗職場接種。日本政府為加速疫苗普及提出開展職場接種以來，這可能是首個實施的企業。該公司考慮到穩定運輸和邊境口岸對策，對國際航班飛行員及客艙乘務員等共1萬人優先接種。日本航空也將於14日在羽田啟動，率先接種的醫務工作者和老年人以外的普通接種工作將依次啟動。 全日空最初申請從政府提出可以實施的21日啟動接種，但認為有必要盡快對無法避免與疫情擴大地區往來的國際航班乘務員進行接種。政府也配合將日程提前。 接種工作上午11點多在機場的會議室啟動，約50名飛行員和客艙乘務員接種了疫苗。機長江畑拓也（51歲）表示：“這樣就能安心執飛國際航班了。將繼續不放鬆地採取預防對策。” 全部接種對象為該集團員工和合同工等共4.65萬人。計劃14日起逐步增加人數，21日起擴大至每天接種約300人。優先的1萬人結束第二次接種的時間預計在8月下旬。使用公司內診所隔壁的會議室，醫生和護士、保健師等共10人左右實施。 日航也將優先國際航班乘務員，最終以集團員工3.6萬人為對象。 職場接種的作用在於補充地方政府的接種，使用美國莫德納公司的疫苗。截至11日下午5點的政府統計顯示，包括同時開始申請的大學等在內的接種申請預定數量為約907萬人份，會場數共計1821個。（完）