獨家：日本住房補貼確定發放數1年增至34倍

Newsfrom Japan

【共同社6月13日電】12日從日本厚生勞動省彙總的數據獲悉，關於生活貧困者申請公費補助房租的“住房確保補貼”新確定發放的數量，2020年度的初值顯示總計約13.5萬件，從2019年度的3972件增加到34倍。與雷曼危機後2010年度的3.7151萬件相比達到3.6倍，創新高。 該數據凸顯出新冠疫情蔓延導致就業形勢惡化、連維持住處都困難的人在增加的實際情況。利用低保及生活資金貸款制度的人也在增多，疫情對生活的影響越發嚴重。 住房確保補貼此前以離職及停業的人為對象，但去年4月厚勞省把對象擴大至因工作單位停工等收入減少的人，2020年度申請數增至約15.3萬件，發放金額達到約306億日元（約合人民幣18億元）。 從各月來看，去年5月申請數超過4萬件，6月確定發放的數量創新高地達到3.4936萬件。據分析，伴隨第一次緊急事態宣言的停業要求造成了影響。之後確定件數呈減少趨勢，但今年1月第二次緊急事態宣言發佈後，2月起轉為增加，3月達到6783件。 政府基於疫情蔓延的影響，把此前最長九個月的發放期間延長至最長一年。此外，之前原則上不允許的發放結束後的再次發放（三個月）從2月起改為允許，其申請期限延長至9月底。2至3月的再次發放確定數量總計4785件。（完）