東電提出處理水排放入海計劃的課題

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【共同社6月13日電】圍繞福島第一核電站的處理水，東京電力公司在原子能規制委員會會議上出示了今後的討論課題，包括實施排放入海所用設備的規模及放射性物質活度的確認方法等。解釋稱將把一部分保管處理水的儲罐轉用於分析排放前的活度。相關人士透露，正探討在海底鋪設管道、在近海排放的方法等。 規制委希望大致在8月中旬前開始審查東電提交的計劃申請，東電今後將正式討論。 東電提出方針稱，把處理水中剩餘的氚以外放射性物質活度淨化至低於排水標準後，用海水稀釋至氚活度每升不到1500貝克勒爾後排放。 東電在7日的規制委會議上提出今後應探討的課題包括：（1）排放前放射性物質活度的測量方法，（2）抽取海水的泵的能力，（3）確認氚稀釋至不到1500貝克勒爾的方法，（4）發生異常時停止排放的機制，（5）取水和排放的場所及方法等。 東電提出保管處理水的137萬噸儲罐中，把約3萬噸部分用於分析放射性物質活度，設置用於混合處理水避免活度不均勻的裝置等。為確保保管容量，將在其他場所增設相同容量的儲罐。 除了從廠區內排放至沿岸的方法外，還提出了在海底鋪設管道、在近海排放的方法。東電在會上說明稱：“將探討排放後使處理水充分擴散、海底的放射性物質不會揚起的方法。” 東電考慮排放前不測量用海水稀釋後的氚活度，而是計算抽取的海水量進行判斷。對於上述排放方法和運用，能否得到規制委及漁業相關人士等的理解將成為焦點。（完）