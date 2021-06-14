分析：G7年內停止支援火電 溫室氣體排放2030年減半

Newsfrom Japan

【共同社康沃爾6月14日電】七國集團（G7）峰會首腦聲明提出，對於未採取溫室氣體減排對策的海外煤炭火力發電，到2021年底將停止新的政府支援。不過，關於主席國英國此前要求的國內全面廢除，明確時期等進一步的語句未寫入聲明。G7各國還確認了溫室氣體排放量到2030年較2010年大致減半的方針。 有關支援發展中國家減排溫室氣體等的每年1000億美元氣候資金，首腦聲明稱各國將提升貢獻度，但未提及具體金額。 日本首相菅義偉在13日的G7峰會上作為氣候變化對策表明，在2021～2025年的5年中，官民合計將實施相當於6.5萬億日元（約合人民幣3790億元）的支援。 菅義偉4月公佈的溫室氣體減排目標為“到2030年度較2013年度減少46%”。關於G7各國確認的“2030年減半”，日本政府相關人士解釋稱：“該方針與日本的目標基本一致，不會被迫上調。” 不過，日本2010年度排放量少於2013年度，減少46%的目標以2010年度為基準換算後未及減半。今後也可能出現要求加強舉措的聲音。 英國已提出到2030年實現較1990年至少減少68%的目標。據英政府透露，該目標以2010年為基準換算後為減少58%。 此外G7各國還批准了《自然協約》文件，為阻止生物多樣性的喪失，支持保護全球陸地和海洋至少各30%的目標。英國政府將設立5億英鎊的基金，支援太平洋島國等減少海洋污染。（完）