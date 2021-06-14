東京地方法院首次公審幫助戈恩逃亡的美國籍父子

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【共同社6月14日電】美國陸軍特種部隊“綠色貝雷帽”前隊員邁克爾･泰勒（60歲）和兒子彼得（28歲）因涉嫌協助日產汽車前董事長卡洛斯･戈恩（67歲）逃亡至黎巴嫩、被控藏匿犯人的罪名，日本東京地方法院14日對其進行了首次公審，二人均承認起訴內容“無誤”。 檢方在開頭陳述中指出，邁克爾接受了戈恩的妻子卡羅爾·納哈斯（54歲，因涉嫌作偽證被發出逮捕令）幫助逃亡的委託。介紹稱，之後戈恩使用手機與邁克爾取得聯繫，並與來日本的彼得會面，反復商討了逃亡計劃。 據檢方透露，戈恩自己提出了藏在大箱子中乘飛機的方法。邁克爾在飛行當天向日本關西機場私人飛機相關設施的工作人員提供了現金，確認了不進行安檢、按計劃飛行。 辯方主張，與邁克爾相比，彼得的涉案為從屬性質。透露稱泰勒父子是戈恩的親戚。 據起訴書稱，2019年12月29日，二人在明知戈恩的保釋條件是禁止前往海外的情況下，將其從東京都港區六本木的賓館轉移至大阪府的賓館。將戈恩藏在箱子裡送往關西機場，讓其通過安檢並乘坐私人飛機出境等。 泰勒父子去年5月被美國有關部門拘留。根據罪犯引渡條約推進了手續，特搜部於今年3月逮捕了泰勒父子。 圍繞戈恩，法國有關部門5～6月以涉嫌違規使用汽車巨頭雷諾公司的資金，在黎巴嫩首都貝魯特進行了詢問。（完）