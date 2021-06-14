獨家：日政府擬在東京奧運期間適用防止蔓延措施

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【共同社6月14日電】

鑑於支持舉辦東京奧運會和帕運會被寫入七國集團（G7）峰會首腦聲明而成為國際承諾，日本政府全力推進包括新冠防疫在內的準備工作。顧及對以觀眾入場形式舉辦態度謹慎的專家意見，已就奧運期間對東京等地適用防止蔓延等重點措施展開協調。政府相關人士14日透露了上述消息。

政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂等專家近期將就舉辦奧運的風險提出建議。奧運期間適用重點措施也意在減少奧運會與殘奧會之間的盂蘭盆節返鄉等人流。

發佈緊急事態宣言的10個都道府縣中，政府擬於20日對多半地區予以解除，東京等地過渡至重點措施。奧運開幕的7月23日以後持續該措施，還是解除後配合奧運會期再次適用，有待探討。

官邸消息人士表示：「將切實採取對策。由於成為國際承諾，不會取消或延期了。」 首腦聲明將東京奧運定位為戰勝新冠的「全世界團結的象徵」，並強調「用安全、安心的方法舉辦」。

日本官房長官加藤勝信在記者會上表示：「將以確保安全、安心的環境為最優先，採取防疫措施。」 今後的焦點在於防疫措施下觀眾是否入場。政府和奧組委等考慮觀眾入場，將在月底前決定上限。

專家等組成的新冠對策小組會最快將於16日召開會議，討論也計劃適用於奧運觀眾的7、8月國內活動舉辦條件。 不過，緊急事態宣言下的東京等地依舊人流增加。如果奧運有觀眾入場，人員外出或將進一步增加。專家指出疫情恐怕會反彈。（完）