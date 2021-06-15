獨家：日本將向奧運相關人士提供出租車服務

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【共同社6月15日電】鑑於東京奧運會和殘奧會相關人士因日本的新冠防疫措施，在入境後14天內不允許乘坐公共交通工具，14日獲悉，日方將向他們提供“替代運輸服務”，活用中央政府的特例制度，把加盟“東京包車和出租車協會”的出租車企業等的車輛轉用於奧運。由於來到日本的相關人士被要求遵守嚴格的行動限制，因此將僅限在賓館、比賽場館、訓練場館之間往返等，才能利用該服務。 該制度的大致內容將寫入15日以後發行的面向奧運參加者的新冠防疫措施“規則集”最終版。目前設想的是奧運會和殘奧會合計約有3.8萬人利用，計劃在奧運開始前，最快本月中旬開始試行。多名相關人士透露了該消息。 服務對象是通常情況下也會乘坐公共交通工具的各國和地區奧委會（NOC）、各國際單項體育聯合會（IF）及新聞媒體的相關人士等。此次，他們將聯繫呼叫中心要求安排車輛，使用東京奧組委事先發放的“利用證”坐車。為了不去鬧市區和景點等，將設定為不能利用該服務前往非奧組委事先指定的目的地。 來自海外的奧運相關人士雖然在入境後14天的主動隔離期間也被允許活動，但被要求遵守各種限制。不僅不允許乘坐公共交通工具，而且用餐地點也限定為場館的送餐服務、住宿地點的餐廳等。入境後3天內每天檢測病毒，第4天以後也要接受定期檢測。（完）