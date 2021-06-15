諾瓦瓦克斯疫苗有效性達90%

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【共同社華盛頓6月15日電】

美國生物技術公司諾瓦瓦克斯14日發佈消息稱，通過在美國等地實施的新冠疫苗大規模臨床試驗，確認了疫苗的有效性，可抑制約90%的發病風險。9月底前將向美國食品藥品管理局（FDA）申請緊急使用許可。

日本政府以明年初起獲得1.5億劑為前提，與諾瓦瓦克斯展開了磋商。對日供應由武田藥品工業負責，在山口縣光市的自家工廠生產。在日本，今年2月起也以20歲以上的200人為對象推進了臨床試驗，據稱最快今年下半年可獲得數據。

諾瓦瓦克斯發佈的消息顯示，以18歲以上的約3萬人為對象，在美國和墨西哥推進了臨床試驗。間隔3週接種2次疫苗或者安慰劑，疫苗組的發病比率與安慰劑組相比呈現90.4%的抑制有效性。中等症狀和重症僅出現在安慰劑組，疫苗組都是輕症。

該疫苗的原理與已在歐美實際使用的主要疫苗不同，是由擁有病毒特有刺突蛋白的微粒子製成。可在2至8度的冷藏溫度下保存，被認為便於使用。（完）