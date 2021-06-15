大谷翔平在球迷投票中暫居美聯打者首位

Newsfrom Japan

【共同社紐約6月15日電】

美國職棒大聯盟14日公佈了決定全明星賽（7月13日於丹佛）先發野手的球迷投票的第一次中期結果，天使隊的大谷翔平（26歲）在美國聯盟的指定打者部門獲得526,608票，居於首位，比第二名馬丁內斯（紅襪隊）的293,757票多出約23萬票。

若能入選，將是加入大聯盟第4年的大谷的首次。他將成為繼鈴木一朗（水手隊）、松井秀喜（洋基隊）、福留孝介（小熊隊）後，第4位入選的日籍球員。

大谷2018年賽季後做了右肘手術，本賽季已完全恢復了投打雙修「二刀流」。截至13日，他作為打者參加60場比賽，交出了打擊率0.269、17支全壘打、45分打點、盜壘9次的好成績。作為投手，他也投出2勝1負，防禦率2.85，從開賽至今一直是先發陣容成員，表現活躍。 美聯得票最多是一壘手格雷羅（藍鳥隊），得到857,956票。國家聯盟則是外野手阿庫尼亞（勇士隊），得到834,287票。

投票分兩個階段進行，第一階段投票截至24日，各位置的前3名（外野手為前9名）晉級28日開始的最終投票，結果將在7月1日公佈。投手和替補野手將通過選手間投票等選出，全部陣容將在7月4日確定。（完）