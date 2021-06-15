職場接種計劃對逾1000萬人實施 中小企業有難度

Newsfrom Japan

【共同社6月15日電】日本的新冠疫苗職場接種工作率先在航空業啟動。為恢復日常生活，其他行業和大學也在積極準備。日本政府14日宣佈，職場接種的計劃實施數超過1000萬人份。處境艱難的運輸和餐飲行業期待接種的加速帶來客流恢復，但如何幫扶難以自行準備醫生和會場的中小企業成為有待解決的課題。 在政府設定的職場接種啟動大致目標21日之前，全日空和日航分別已於13日和14日開始接種。國際航線的飛行員和機艙乘務員無法避免與疫情擴大地區的往來。為加強口岸防疫措施，政府允許對乘務員優先接種。天馬航空也在推進接種的準備工作。 在鐵路行業，JR東日本計劃21日起在東京都和宮城縣從涉及鐵路業務的人員開始依次接種疫苗。不僅是JR西日本和JR東海，近鐵集團控股（大阪市）和西日本鐵路（福岡市）等各私鐵公司也將開展職場接種。 新冠疫情長期化導致餐飲行業受到尤其巨大的打擊。經營烤肉店“牛角”和居酒屋“甘太郎”的餐飲巨頭COLOWIDE計劃21日起，在橫濱市以員工和打工人員為對象啟動職場接種。運營預約網站的“咕嘟媽咪”稱，在對員工及其家人接種後，還將把對象擴大至加盟餐飲店的員工。該公司公關部門介紹稱：“希望多少能幫助到陷入困境的餐飲店。” 政府14日下午5點的統計顯示，企業和大學等申請的職場接種計劃實施數為約1072萬人份，會場數為2236個，比11日的上輪統計大幅增加。 但職場接種需以1處會場1000人以上規模為前...