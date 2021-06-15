日本將強化支援海外溫室氣體減排

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【共同社6月15日電】日本政府15日宣佈，將通過在海外支援溫室氣體減排，力爭到2030年度累計減排1億噸。今後將以印度太平洋地區為中心，通過官民聯手加強相關舉措。日本將利用與接受技術提供的國家分享減排量作為回報的“聯合信用機制”（JCM），推動實現政府提出的“到2050年溫室氣體淨零排放”目標。 JCM由日本倡導，於2013年啟動。通過迄今已敲定的17個國家共約180個項目，預計到2030年度將累計減排溫室氣體約1700萬噸。 根據政府構想，將重點提供可再生能源的引進、物流節能化、利用垃圾焚燒時產生的熱能發電等日本擅長的技術。據稱政府還希望借此推動日企進軍海外市場。 日本環境相小泉進次郎在記者會上表示：“項目規模官民合計相當於約1萬億日元（約合人民幣582億元）。希望明確今後在海外開展的並非煤炭火電，而是去碳化基礎設施。” 據環境省透露，與JCM相同的舉措已在瑞士實施，其他發達國家也紛紛探討採用。（完）