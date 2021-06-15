聚焦：日本官民攜手推進氫能源全面利用

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【共同社6月15日電】為到2050年實現去碳化社會，日本政府和企業正在加速推動全面利用燃燒時不排放二氧化碳（CO2）的氫能源。雖然氫作為汽車及船舶、發電的燃料被寄予厚望，但存在如何削減成本及穩定採購等諸多課題。圍繞掌握去碳化關鍵的氫的技術開發國際競爭十分激烈，日本通過官民攜手欲把握主導權。 政府月內敲定的增長戰略將提出到2030年前把加氫站從現在的約160座增設至一千座的方針。首相菅義偉提出目標，到2035年前新車銷售全部改為電動汽車，將在政策方面加以推動，包括大幅擴充被視為氫普及方面課題的補給據點等。 企業也舉全力開發技術。豐田汽車公司5月用氫發動機車完成了24小時耐力賽。與通過氫氧化學反應產生的電力轉動馬達的燃料電池車不同，氫發動機車直接燃燒氫作為動力源。儘管燃耗性能上存在課題，但由於能轉用很多汽油車的零部件，擁有可控製成本和維持就業的優勢，因此豐田正在大力開發以實現上市。 岩谷產業開展液化氫和氫氣的製造及運輸業務，力爭在2025年的大阪・關西世博會實現用氫氣燃料客船連接會場和大阪市內。開發氫搬運船的川崎重工業公司力爭2025年建造全長約300米的大型船，構築液化氫供應網。 電力行業提出利用氫等，實現依賴度高的火力發電的去碳化。不過政府調查會出示的估算顯示，要通過國內製造籌措2050年預計總電量的1%，需要約2500至5000處福島縣內那樣的全球最大級別製造據點，因此購買海外廉...