日本研究顯示輝瑞疫苗對英國、印度變種病毒效果或減半

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【共同社6月15日電】

日本國立國際醫療研究中心的團隊15日發表的研究結果顯示，美國製藥巨頭輝瑞的新冠疫苗效果有可能因變種病毒降為一半以下。

研究團隊收集已接種的約10人的血液，調查是否產生降低病毒感染力的反應。儘管數據因人而異，但顯示疫苗效果的「中和活性」數值與當初在中國湖北省武漢市流行的病毒相比，英國變種和印度變種變為大約一半，南非變種則為三分之一以下。

彙總研究結果的該中心研究所長滿屋裕明指出「效果並非完全消失」。他表示，為防備出現迴避免疫的新變種病毒，不僅是疫苗，「也需要開發強力有效的新型抗病毒藥物」。

這是與熊本綜合醫院（熊本縣八代市）的聯合研究。此外還調查了接種後對抗病毒的抗體量等，結果發現存在女性抗體量多於男性的傾向，示意女性可能更易具備抵抗力。研究也得出了抗體量在第二次接種後30天減少的結果。

圍繞輝瑞疫苗，在英國報告的數據顯示，完成二次接種後防止發病的效果對英國毒株為約93%、對印度毒株為約88%。該疫苗被認為對變種病毒也具有一定效果。（完）