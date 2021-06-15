奧運選手規則集對違規寫進嚴厲罰則

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【共同社6月15日電】東京奧運會和殘奧會組委會15日發佈了彙總面向選手的新冠防疫措施“規則集”第三版，作為違反規則時的罰則，除剝奪參賽資格外，還新寫進有可能採取金錢制裁及驅逐出境措施。明確了發現陽性者時的程序，包括如果病毒檢測結果確定為陽性，將在奧運村外的住宿療養設施隔離等。 根據奧組委的說明，奧組委的“傳染病對策中心”將統管新冠相關信息，就陽性確診及密切接觸者作出決定。將與國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）工作人員加入的“新冠對策支援小組”合作進行應對。對於檢測結果需要慎重探討的情況，專家組織將提供建議。 奧組委奧運舉辦統管中村英正表示：“我們認為通過出示嚴厲的措施，可以使國民及選手感到安心安全”。 具體機制是，原則上每天檢測的選手在上午9點或下午6點提交唾液樣本，當天晚上9點或第二天早上6點可得出抗原檢測結果。目的是在徹底檢測的同時，把對競技的影響控制在最小限度。 結果為陽性時，將轉移至奧運村內的發熱門診採取鼻腔深處粘膜進行PCR檢測。唾液樣本提交給各國和地區奧委會（NOC）等的新冠對策負責人等，為防止違規，還將實施檢驗及抽查。 推薦戴無紡布口罩。還附記為應對變異病毒，日本政府有可能加強邊境口岸對策。 規則集由奧組委、IOC、IPC根據世界衛生組織（WHO）等的見解製作，16日以後將公佈面向奧運相關人士的內容，7月1日起適用。奧組委當初把第三版作為最終版，但表示今後也...