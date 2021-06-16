美教授拉馬納森等兩人獲“藍色星球獎”

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【共同社6月16日電】日本旭硝子財團16日宣佈，向為解決地球環境問題作出貢獻者頒發的“藍色星球獎”今年授予美國加利福尼亞大學教授維拉布哈德蘭·拉馬納森（76歲）等2人。拉馬納森的研究揭示了甲烷、氟利昂替代物等二氧化碳以外的大氣污染物對全球變暖造成的影響。 另一位獲獎者是斯里蘭卡芒納星河發展研究院主任莫漢･芒納星河（75歲）。他倡導管理天然資源的同時實現可持續發展的理念。 拉馬納森1975年發表報告稱，作為製冷劑被廣泛使用的氟利昂使全球變暖的能力比二氧化碳強約五千至一萬倍。人們由此得知了二氧化碳以外的氣體也是全球變暖的重要因素。他還揭示了甲烷、氟利昂替代物、燃煤產生的煙塵等對環境的影響，主導了旨在減少上述氣體排放的國際活動。 芒納星河提出的通過使消費和生產可持續化來減輕環境負擔的思路推動了聯合國通過“可持續發展目標（SDGs）”。他還在2001年至2008年擔任聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）副主席，指揮多方面的專家組工作。 頒獎儀式將於10月6日在東京舉行，獎金為每人5000萬日元（約合人民幣290萬元）。（完）