專家組織稱奧運期間也可能發佈緊急事態宣言

Newsfrom Japan

【共同社6月16日電】

向日本厚生勞動省就新冠對策建言獻策的專家組織16日召開會議，公佈了國立感染症研究所和京都大學等團隊的估算結果。提出在7月起的東京奧運會期間，即使傳染性較強的印度毒株影響不大，也可能有必要再次發佈緊急事態宣言。

該團隊推斷，6月20日緊急事態宣言解除後外出人流增加，東京的感染人數將增多。一旦單日新增病例破千，則符合再次發佈宣言的狀況。

因此，即使印度毒株中尤為受到警惕的「Delta毒株」影響相對較小、包括奧運期間的外出人流增幅控制在10%左右，7月下半月至8月上半月可能仍有必要再次發佈宣言。如果Delta毒株影響較大，再次發佈的時間或許將在7月上旬至中旬。

能夠避免再次發佈宣言的「最樂觀局面」為Delta毒株未造成影響，外出人流增幅控制在約15%以下。

研究組還就新冠後遺症進行了彙報。症狀越重，出現肺部功能恢復遲緩、肌力下滑和呼吸困難等後遺症的人越多。並且呈現一旦有症狀就感到不安和恐懼，或導致睡眠障礙的傾向。6個月後的問卷調查結果顯示，無論有無症狀，約八成人已恢復至原先的健康狀態。

厚勞相田村憲久在會議伊始表示：「有些店在緊急事態措施下依然提供酒類，感覺必須徹底採取各種應對。緊急事態措施與防止蔓延等重點措施將於20日到期。我認為今天的評估和分析非常重要，希望不吝賜教。」 全國的新增感染人數呈下降趨勢，但東京仍維持較高水平。沖繩的醫療提供體制依然緊張。（完）