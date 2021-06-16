日本2020年度捲煙銷量大跌 加熱式香煙受青睞

Newsfrom Japan

【共同社6月16日電】16日從日本煙草協會的統計獲悉，2020年度日本國內捲煙銷量不足1000億根。這是有統計的1990年以來首次跌破1000億根，較上年度的降幅也創最大紀錄。據分析，新冠疫情下居家辦公普及，消費逐漸轉向氣味不易擴散的加熱式香煙。 2020年度捲煙銷量較上年度減少193億根（16.3%）至988億根。與銷量最高的1996年度的3483億根相比，減少逾7成。 厚生勞動省的調查顯示，因擔憂危害健康，成年人吸煙率逐年下降。另一方面，2016年前後，加熱式香煙以年輕人群為中心，開始在全國普及。 根據協會的統計，將1盒換算成20根後，加熱式香煙2020年度銷量為413億根。達到捲煙4成的水平。行業相關人士表示：“由於新冠流行，在自己家中吸煙的機會增加了。”據稱由於對在室內和陽台吸煙有抵觸感，選擇加熱式香煙的消費者增多。 隨著修改後的《健康增進法》去年4月全面施行，外出時吸捲煙變得更難也產生了影響。 各煙草公司均對加熱式香煙加大力度。菲利普莫里斯日本公司已把10～15年以內終止在日本國內銷售捲煙納入視野。 日本煙草產業公司（JT）去年全年業績受國內捲煙消費低迷影響，銷售額和利潤雙降。加熱式香煙的新主力產品“Ploom X”的介紹圖16日在公司網站公佈。最快今夏發售，力爭擴大市場佔有率並改善收益。（完）