焦點：日本4處IR申請地加緊遴選合作企業

Newsfrom Japan

【共同社6月16日電】

日本國內宣佈申請建設包含賭場的綜合度假區（IR）的4地正在加速遴選合作企業。由於建設地點最多僅限3處，能否提出有魅力的計劃，將成為地方政府合作夥伴的企業掌握關鍵。新冠疫情令全球賭博業發生劇變，接連有企業退出。為了降低進入日本的門檻，也出現了較最初縮小設施規模的動向。

▽波折

有意申請的地方政府將與企業共同制定計劃。日本政府將在10月至明年4月接受提交，對設施水平、創造就業的效果、賭博依賴症對策等進行審查。

走在前列的是和歌山縣。該縣率先於本月2日宣佈，已選定總部設在加拿大的Clairvest集團作為建設企業。計劃2026年以後開業。

但此事背後也存在波折。另一家參與公開招募的集團5月以新冠疫情導致賭博業前景不明朗為由突然退出。失去其他選項令知事仁坂吉伸坦言「頭痛」。

大阪府和大阪市的公開招募也只有美國巨頭米高梅國際度假集團和歐力士的聯合體參與，被選中的可能性很大。

米高梅2020年銷售額較上年下跌6成，經營遭受重創。大阪府和大阪市考慮到這一點，將2025年大阪・關西世博會前開業的目標推遲至2020年代後半期。鑑於「投資環境、國際人員流動出現變化」（大阪府負責人語），為控制初期成本，開業時將縮小住宿設施和展示場館的規模，並允許分階段擴大。

▽市長選舉

長崎縣有5家企業報名參與，經過首輪審查，澳大利亞的國營企業、香港的公司以及日本和香港的集團等組成的聯合體3組脫穎...