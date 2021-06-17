東京奧運接納觀眾或致確診人數增加1萬人

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【共同社6月17日電】

日本國立感染症研究所與京都大學的團隊彙總估算結果稱，如果東京奧運以接納觀眾的方式舉辦，那麼與空場相比，新冠感染人數可能累計增加1萬人。據稱，即使假設傳染性較強的印度變種的影響不大，由於解除緊急事態宣言和奧運導致人員外出增加，7月起的奧運期間或許也有必要再次發佈緊急事態宣言。

16日召開的向厚生勞動省就新冠對策建言獻策的專家組織會議上，彙報了該估算結果。

團隊對於預定6月20日的緊急事態宣言解除、以及舉辦奧運帶來的人員外出增加，會導致東京的感染人數增加多少，進行了估算。設想截至20日的疫苗單日接種量為10萬劑，之後可以增至15萬劑。

結果顯示，即使印度變種中需要警惕的「德爾塔變種」影響較小，如果人員外出因宣言解除而最終增加15%、因奧運而增加10%，合計增加25%，那麼到7月下旬感染人數將突破1000人，重症患者也會隨之爆發式增多。即使奧運未造成人員外出增加，那麼8月也將超過1000人，達到需要發佈宣言的水平。

團隊指出，即使德爾塔變種未造成影響，如果包括奧運在內，人員外出大幅增加，也將達到宣言水平。如果變種影響巨大，那麼有可能最快7月上半月～中旬就需要又一次發佈宣言。

此外，團隊對奧運以接納觀眾的形式舉辦和空場舉辦進行了比較。結果發現即使抑制了奧運帶來的人員外出，若接納觀眾，那麼到9月底的累計感染人數可能增加約5000人。據悉，如果人員外出大幅增加，增加數在8...