詳訊：9個都道府縣將解除緊急事態宣言

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【共同社6月17日電】日本首相菅義偉17日傍晚在首相官邸召開新冠疫情對策總部會議，關於對10個都道府縣發佈的緊急事態宣言，宣佈除沖繩外的9個都道府縣將在20日到期後解除。其中東京、大阪等7個都道府縣將首次從宣言改為防止蔓延等重點措施。包括延長宣言的沖繩在內，期限均為7月11日。 在緊急事態宣言和重點措施地區，將繼續要求餐飲店營業時間縮短至晚上8點。重點措施地區在滿足防疫措施等一定條件下允許提供酒類至晚上7點，不過根據知事的判斷也可採取禁止提供酒類等措施。 宣言和重點措施解除後1個月左右內，大型活動的觀眾人數設為若在定員50%以內則上限1萬人。若宣言和重點措施繼續實施，上限和以往一樣為5000人。據分析這是考慮到將於7月23日開幕的東京奧運會的應對措施。 宣言對象地區岡山、廣島2縣在解除後不改為重點措施。適用重點措施的5縣中，埼玉、千葉、神奈川這首都圈3縣延長至7月11日，岐阜、三重2縣將解除。 解除宣言改為重點措施的有東京、大阪以及北海道、愛知、京都、兵庫、福岡等道府縣。加上首都圈3縣，重點措施地區為10個都道府縣。（完）