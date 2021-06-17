菅義偉稱奧運觀眾人數上限或為1萬人

Newsfrom Japan

【共同社6月17日電】日本首相菅義偉在17日的記者會上，就下個月開幕的東京奧運會和殘奧會表示有意接納國內觀眾。他提及作為新冠防疫對策，東京及神奈川、北海道等地大型活動的參加人數上限定為1萬人的政府方針，稱“大賽的人數上限將基本根據這一規則來決定”。中央政府、東京都、奧組委、國際奧委會（IOC）、國際殘奧委會（IPC）的五方磋商最快於21日召開，預計屆時將正式決定觀眾人數上限。 記者會上菅義偉稱“需一直戴口罩、禁止大聲加油，直接往返也很重要”，認為奧組委將出台指導方針。 菅義偉還就舉辦奧運幹勁十足地表示“希望從日本向全球發出全世界團結一致渡過難關的訊息”，並強調“安全安心地舉辦、奧運期間控制住國內疫情以防止結束後疫情蔓延是必不可少的”。 關於對舉辦奧運導致疫情擴大的擔憂，菅義偉說明稱，來自海外的選手及奧運相關人士、海外媒體不會與外部接觸，違反規定者將被驅逐出境。 政府17日修改的基本應對方針關於大型活動的觀眾人數，在防止蔓延等重點措施解除後1個月左右，設定為若在設施定員50%以內則上限1萬人。東京、神奈川、大阪、北海道等10個都道府縣的重點措施期限定為7月11日。（完）