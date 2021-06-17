獨家：日政府將為各國使館人員接種疫苗迎接奧運

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【共同社6月17日電】多名外交消息人士17日透露，日本政府基本決定，將給東京奧運會和殘奧會期間接觸本國訪日要人的各國駐日大使館人員優先注射新冠疫苗。各國限10人以內，最快21日開始。為了成功舉辦首相菅義偉在七國集團（G7）峰會上承諾的“安全安心的大賽”，此舉旨在減少感染風險。 駐日大使館的人員等即使沒有進行居民登記，也可根據年齡等與日本人同樣的標準接受地方政府的接種，有的大使館使用本國送來的疫苗。優先接種的目的是覆蓋在應對奧運要人前來不及接受上述接種的大使館人員等。 外務省11日向所有156個國家的駐日大使館等發送了介紹信，要求提交最多10人的希望接種者名單。截止日期為16日。 具體的日程和會場正在協調，但第二次接種必須在要人訪日之前完成。因此重視效率，配合以國家公務員等為對象的職場接種方案浮出水面。 圍繞奧運會和殘奧會期間接待要人相關的優先接種，自民黨外交小組等本月向外相茂木敏充提交一份決議，要求以外務省職員和各國大使館人員為對象實施。政府此前討論了對策。（完）