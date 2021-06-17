調查：日本百餘所國公立大學將實施校內接種

Newsfrom Japan

【共同社6月17日電】17日從共同社的調查結果獲悉，日本103所國公立大學已決定或考慮實施以學生和教職員為對象的新冠疫苗校內接種，其中13校定於6月內開始。許多大學尚未確定接種時間，但如能按計劃實施，年輕人群的接種或將擴大。另一方面，23校回答稱不實施接種。 該調查於10～16日進行，對象是除大學院大學和專科大學外的175所國公立大學。回答“實施”校內接種的有42校，“正在討論或協調實施”的有61校，“正在討論是否實施”的有30校。 回答“不實施”的23校中，許多大學舉出理由稱難以確保進行注射的醫務人員，也有大學表示規模小無法達到最低千人左右的政府標準。據悉，群馬大學和群馬縣立縣民健康科學大學將優先協助地方政府的大規模接種。 其他19校中，除了“作為醫務人員推進了接種”（京都府立醫科大學）以外，也有的表示“確保醫療職員有困難，暫不考慮”（福岡教育大學）等。 關於開始接種的時間，東北大學、福井大學、大阪大學、廣島大學、德島大學這5校回答稱6月21日，秋田大學等8校表示在6月內。長崎大學等27校在7月內，9所大學在8月以後。 關於注射人手等醫務人員的確保方法，有的大學表示有醫學系和附屬醫院等可在校內確保，也有許多大學從校外醫療機構等召集人員。51校表示“正在討論或未定”。 文部科學省敦促大學之間合作，東京外國語大學將接收東京醫科齒科大學派遣的注射人手。弘前大學將接收市內4所大學的學生等...