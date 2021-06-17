詳訊2：9個都道府縣將解除緊急事態宣言

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【共同社6月17日電】日本首相菅義偉17日傍晚在首相官邸召開新冠疫情對策總部會議，關於對10個都道府縣發佈的緊急事態宣言，宣佈除沖繩外的9個都道府縣將在20日到期後解除。其中東京、大阪等7個都道府縣將從宣言改為防止蔓延等重點措施。包括延長宣言的沖繩在內，期限均為7月11日。宣言和重點措施解除後1個月左右內，大型活動的觀眾人數設為若在定員50%以內則上限1萬人。 重點措施地區附帶條件允許提供酒類至晚上7點，不過根據知事的判斷也可採取禁止提供酒類等措施。 關於大型活動的觀眾人數，若宣言和重點措施繼續實施，上限和以往一樣為5000人。據分析這是考慮到將於7月23日開幕的東京奧運會的應對措施。 菅義偉在記者會上表示：“最警惕的是大幅反彈。”他表達了將加快疫苗接種工作的想法。菅義偉稱，若出現醫療吃緊的徵兆，“包括一律停止提供酒類、加強嚴格的大型活動舉辦限制等強化對策在內，將靈活應對”。 菅義偉召開記者會時在座的政府新冠感染症對策小組會會長尾身茂稱：“放下防疫對策的所有防備有些尚早。” 宣言對象地區岡山、廣島2縣在解除後不改為重點措施。適用重點措施的5縣中，埼玉、千葉、神奈川這首都圈3縣延長至7月11日，岐阜、三重2縣將解除。 改為重點措施的有東京、大阪以及北海道、愛知、京都、兵庫、福岡各道府縣。這是首次從宣言改為重點措施。加上首都圈3縣，重點措施地區為10個都道府縣。 在緊急事態宣言和重點措...