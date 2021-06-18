雀巢日本設置臨期商品售貨機避免食品浪費

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【共同社6月18日電】雀巢日本公司（神戶市）17日表示，已在北海道函館市、名古屋市和廣島市等全國5處開始運用名為“大家展現笑容 減少食品浪費箱”的無人售貨機，專門銷售因臨近保質期而無法在超市等出售的商品。價格較建議零售價最多打5折，避免商品遭廢棄。 銷售的是保質期還有一個月以上的巧克力餅乾“奇巧”、“雀巢咖啡”品牌的塑料瓶裝咖啡等。因時間不同有所變化，例如建議零售價540日元的“奇巧迷你”（15塊裝）以270日元（約合人民幣16元）的價格銷售。 顧客在專用網站事先付款，然後輸入顯示在智能手機上的密碼，就能從售貨機裡取出商品。設置地點為Kiralis函館（北海道函館市）、JR Gate Tower（名古屋市）、中國電力總部（廣島市）等。計劃視使用情況，增加設置數量。 雀巢日本的負責人介紹稱：“從生產日過了較久的商品難以批發給零售店，有時也會廢棄。”該人表示通過廠家自己銷售，將促進減少食品浪費。（完）