大坂直美將缺席溫網 出戰東京奧運

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【共同社日內瓦6月18日電】女子網球選手大坂直美（23歲）的代理人17日向共同社透露，自曝深受“抑鬱”困擾的大坂將不參加四大滿貫賽事第三站的溫布爾登網球錦標賽（28日在英國開幕），但會出戰東京奧運會。 在大滿貫賽事第二站的法國網球公開賽（巴黎）上，大坂在自身推特上宣佈女單第二輪棄權時寫道“將離開球場一段時間”，沒有提及何時復出。 其代理人在接受郵件採訪時表示，“直美不會參加今年的溫網。她正在和朋友、家人度過私人時光。她在備戰奧運會，期待在祖國球迷面前一展身手”。 大坂居住在美國，父親來自海地，母親是日本人。為了作為日本選手首次參加奧運會，她根據日本法律選擇了日本國籍。大坂獲得奧運參賽權的消息已於17日公佈。東京奧運會的網球賽場與她在四大滿貫中均已兩度奪冠澳網和美網一樣，為硬地球場，因而被期待奪得金牌。 此前，大坂以精神負擔為由表示會拒絕出席法網記者會，在首輪獲勝後因未出席而被罰款。她還被警告若繼續違反，就有可能失去法網參賽資格，並被禁止參加其他的四大滿貫賽事。在第二輪比賽前，她宣佈棄權。大坂透露“自2018年美網以來，我長期苦於抑鬱”。（完）