獨家：半數“勒索軟件”中招者支付贖金

Newsfrom Japan

【共同社6月18日電】關於對機密數據加密並索要金錢作為解除報酬的“勒索軟件”，18日從美國信息安全公司對7個主要國家的調查結果獲悉，遭遇這種網絡攻擊的組織與個人中，約半數支付了“贖金”。日本超過3成。此外還發現，支付贖金的組織與個人中，約9成恢復了數據。 公佈支付贖金的事例較少，該調查結果反映出實際上許多受害者暗中支付贖金並恢復了數據。不過，實施調查的美國信息安全公司Proofpoint警告稱“支付一次後，可能會再度遭到攻擊”。 該公司對美國、英國、法國、德國、西班牙、澳大利亞、日本的組織負責人與個人共3600人，調查了2020年的受害情況。66%回答曾遭遇勒索軟件，其中52%支付了贖金。按國家來看，美國以87%位居第一，英國和日本分別為59%和33%。 對於支付贖金後數據是否恢復的提問，92%回答說恢復了。但被要求追加贖金並付了款的情況也較多。 Proofpoint日本公司的增田幸美指出，基礎設施單位和醫院等不能停業的企業是主要攻擊目標。增田分析稱：“黑客通過若支付贖金就如約恢複數據的方式得到受害者信任，會像做生意一樣反復實施攻擊。” 有關勒索軟件，現已知曉美國最大規模的石油管道和國際食用肉類加工企業曾中招並支付了贖金。（完）