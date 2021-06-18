日本上年度逃稅案總額達90億日圓 創新低

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【共同社6月18日電】

日本國稅廳17日表示，全國國稅局強制調查並在2020年度查處的逃稅案共有113起，總額約90億日圓。與2019年度相比減少約29億日圓，創1972年開始統計以來新低。

其中，已向檢察廳舉報的有83起，約69億日圓（較上年度減少約23億日圓）。國稅廳表示，新冠疫情的防疫措施以及伴隨緊急事態宣言的出行限制對調查產生了影響。

查處的案件中，27起是國際案件。手法包括惡意利用出口免稅制度，違規申報退還消費稅；以及利用海外空殼公司計入虛假經費等。據悉該數量是近5年最多的，這是因為經驗積累以及與各國稅務部門的合作得到了推進。

國稅廳還公佈了違規資金藏匿處的圖片。東京國稅局查處的案件中，在公司社長家的床底下、電視櫃、衣櫥等處找到了約6.6億日圓現金。 2020年度中一審判決出爐的案件有87起。包括首次查處的有關加密資產（虛擬貨幣）交易的逃稅案等，其中86起是有罪判決，剩餘1起去年10月在熊本地方法院宣判無罪並確定下來。（完）